Ozzero paese amico degli animali

Un incontro con a tema i nostri amici a quattro zampe

A Ozzero giovedì prossimo alle 21 in sala consiliare si terrà l'evento «Cinofili a Ozzero». Infatti anche nel mondo del cane ogni tanto ci sono novità come le normative che vengono aggiornate ed è meglio esserne al corrente. Ci sono però anche cose non nuove, che non fa male ripassare: per esempio come creare un binomio affiatato tra umano e cane. La serata prevede un'esposizione da parte del relatore Adriano Fusi, residente a Ozzero. Si parlerà anche di precisi programmi e lavori dedicati ai nostri amici a quattro zampe. I cani quindi assumono sempre più importanza anche in una piccola comunità come quella di Ozzero, come confermato anche dal sindaco Guglielmo Villani.

«Questa è un'iniziativa organizzata da un addestratore certificato che farà questo incontro con i possessori di cani per spiegare un po' quelle che sono le nuove regole per gestire gli animali domestici - dice - Visto che la popolazione canina censita è particolarmente importante nel nostro Comune abbiamo pensato di fare degli inviti nominativi, persona per persona, per cercare di arrivare a tutti perché poi come trattare, addestrare, gestire e accudire un cane credo che ormai sia diventato un argomento di attualità perché gli animali domestici non li hanno più in pochi, li hanno in tantissimi. Per noi è diventata una percentuale che supera il 10 per cento dei cittadini, quindi va considerato che solitamente ce n'è uno per famiglia: quindi stiamo parlando quasi di un terzo delle famiglie che ha un animale domestico, che sia un cane o un gatto».

Prevista in paese un’area cani

Infatti a Ozzero si prevede anche la prossima apertura di un’area cani: