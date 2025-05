Over 60: al via un corso gratuito per orientarsi tra cultura e tecnologia

Un corso per orientarsi tra cultura e tecnologia a Rho. L'iniziativa è rivolta agli over 60 residenti in città.

Over 60, ecco il corso per conoscere il mondo digitale

Ultimi giorni per iscriversi, gratuitamente, al corso “Anziani, digitale, cultura”, rivolto agli over 60 residenti a Rho. L’iniziativa si terrà al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, ogni martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12, a partire dal 13 maggio. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze digitali di base utili per esplorare e fruire l’offerta culturale del territorio, sfruttando gli strumenti tecnologici come computer, tablet e smartphone.

Imparare a usare il digitale per vivere meglio la città

«Il corso – spiega l’assessore alla Cultura Emiliana Brognoli – è pensato per i pensionati e gli over 60 che vogliono migliorare l’uso degli strumenti digitali e, attraverso questi, approfondire la conoscenza delle risorse culturali disponibili in città». Le lezioni affronteranno temi pratici: si parte il 13 maggio con “Muoviamoci nella rete”, un’introduzione alla navigazione online, alla creazione di una casella email e alla consultazione del sito del Comune. A seguire, il 15 maggio si parlerà dei principali luoghi della cultura a Rho, come Villa Burba, il Teatro civico e le associazioni culturali locali.

Una guida digitale alla cultura locale (e non solo)

Il programma prosegue il 20 maggio con un focus sulle biblioteche locali e i servizi offerti attraverso il sito del Consorzio Csbno. Il 22 maggio si parlerà del Tourist Infopoint e degli strumenti informativi del Comune, mentre l’ultima lezione, prevista per il 27 maggio, sarà dedicata alla fruizione culturale “a casa e fuori città”: radio e TV digitali, cinema in streaming, musei virtuali e iniziative a Milano pensate anche per nonni e nipoti. Per iscriversi è necessario recarsi presso l’Ufficio Tourist Infopoint in piazza San Vittore 19.