Otto benemerenze, oltre 200 donazioni e nuovi obiettivi: Avis in festa

La sezione Avis di Arconate ha fatto festa sottolineando meriti, numeri e prospettive che hanno caratterizzato l’attività dell’anno scorso

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Otto benemerenze, oltre 200 donazioni e nuovi obiettivi. La sezione Avis di Arconate ha fatto festa sottolineando meriti, numeri e prospettive che hanno caratterizzato l’attività dell’anno scorso.

Oltre 200 donazioni di sangue: uno dei risultati messi a segno dalla sezione arconatese dell’Avis

«Nel 2025 sono state effettuate 210 donazioni di sangue intero e 17 di plasma, i donatori effettivi sono stati 90», così il presidente Daniela Colombo ha tracciato un bilancio della attività dei donatori.

La festa sociale e i ringraziamenti

Domenica 4 ottobre si è svolta la festa sociale con il ritrovo al monumento visino in via Roma, dove la banda ha eseguito l’inno dell’Avis e da lì è partito il corteo dei labari verso la chiesa. Dopo la messa, spazio alle premiazioni ai benemeriti e al rinfresco, nel giardino parrocchiale. Ad essere premiati sono stati: Marco Zini, Giuseppe Muscarà e Silvana Serati con distintivo rame, Marco Finazzi distintivo argento, Barbara Piantanida distintivo argento dorato, Paolo D’Andrea, Andrea Cammalleri e Daniele Franco distintivo oro. Ha poi continuato Colombo sottolineando:

«Siamo stati aiutati dal Milan club per il rinfresco, c’era la banda, ha parlato l’Amministrazione comunale, è intervenuto l’assessore al sociale e alle associazioni Cristina Torno. La preghiera del donatore è stata letta da una bambina, Arianna, figlia di una consigliera dell’Avis, Noemi. Ringraziamo anche Arconate Serena».

I prossimi appuntamenti in agenda

I prossimi appuntamenti con Avis coincideranno con quelli della Fiera di Santa Teresa, che si svolgerà domenica 18 ottobre, quando, ha aggiunto Colombo, «venderemo il riso offerto da Riseria Carlo Re e Sergio Calloni ed effettueremo lo screening della vista con L’Ugialatt, mentre il 13 novembre realizzeremo una serata informativa dedicata ai caregiver negli spazi del Centro pensionati».