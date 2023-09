Ottimo esordio per il District Festival

Parte bene la prima serata del District Festival, quella di venerdì 8 settembre 2023, al Centro Sociale Pertini con tanti artisti che sono saliti sul palco animando e scatenando un pubblico prevalentemente giovanile.

Serata a tutto rap

Alle 21.00 circa il rapper e cantautore legnanese Kabo ha aperto l’ottava edizione del Festival, in un’atmosfera di pubblico che iniziava ad arrivare molto lentamente. Dono un inizio un po' soft, i giri sono aumentati con BLNKAY, giovane rapper freestyler - robottino da Genova – per il suo stile quasi robotico con rime creative e incastri metrici molto difficili, Samir rapper milanese dalle influenze mediterranee e DD KID giovanissimo agli inizi di carriera.

In tarda serata ha fatto il suo ingresso DJ Shocca lo storico e consolidato produttore che ha infiammato il pubblico in estasi con il suo sound inconfondibile e incitando i tre esperti rapper Inoki, MadBuddy e Egreen che lo hanno accompagnato con rime pungenti, ironiche e crude.

Una prima serata caratterizzata da una grande offerta musicale, capace di catturare l’attenzione dei tanti giovani intervenuti affascinati da uno stile che ascolta la loro voce e il loro disagio.

Una difficoltà raccontata in testi e messaggi con passaggi duri, irriverenti ma che andrebbero maggiormente ascoltati. L’evento musicale che ha attirato al Centro Sociale circa 800 giovani (capienza massima 1000 persone) si è svolto in sicurezza e nel rispetto dell’ordine pubblico. I giovani hanno saputo divertirsi, ballando, chiacchierando e gustando le delizie del Food. Un’altra serata di successo per la città di Legnano.

Questa sera l’icona Nada

Prossimo appuntamento stasera “al femminile” con le giovani Valerie and the Roses, Logo e Corinna. Special Guest, l’affermata ed icona della musica italiana Nada!