“Un filo di voce”, il podcast degli studenti

Sono aperte le prenotazioni a “Un filo di voce”, la camminata in cuffia in programma il 17 e 24 settembre a Legnano fra le memorie industriali della città. L’iniziativa è l’evento conclusivo di "Action!", il progetto sostenuto dal bando “Giovani SMART (SportMusicaARTe)” di Regione Lombardia che ha visto impegnati molti ragazzi del territorio in svariate iniziative.

Protagonisti diversi istituti

In questa occasione gli studenti degli istituti Dell'Acqua e Barbara Melzi di Legnano che hanno prodotto i podcast, si sono documentati per scegliere il percorso più funzionale, hanno seguito laboratori di storytelling, interpretazione e uso della voce, oltre che imparato le tecniche di base di design del suono.

I giovani legnanesi hanno realizzato anche grafiche, brochure e cartoline per la promozione dei punti di interesse predisponendo i contenuti per il sito web del progetto. Il percorso si snoda attraverso dieci punti della città che ne raccontano il periodo industriale: il podcast permetterà di scoprire alcune curiosità su Legnano e su alcuni personaggi protagonisti di quell’epoca. Ritrovo, partenza e arrivo saranno a Palazzo Malinverni.

Sottolinea Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva:

«Dopo il successo incontrato da eventi come Rainbow Talk, per parlare di cultura LGTBQIA+, e da Skill Shake nel parco Falcone Borsellino, in cui i giovani hanno messo alla prova le loro competenze intorno al momento del gioco, con questa ulteriore iniziativa di Action! si prosegue nella valorizzazione del protagonismo dei ragazzi che hanno lavorato su un periodo importante della storia cittadina come quello industriale e che, una volta di più, hanno vissuto in maniera positiva il nostro territorio».

Posti limitati necessaria la prenotazione

L'evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione, poiché i posti sono limitati. Saranno disponibili due giornate, il 17 e il 24 settembre, con due diversi turni: il primo dalle 17.00 alle 19.00, il secondo dalle 19.30 alle 21.30.

Per info e prenotazioni inviare un’email a ilaria.calabrese@pedagogia.it: indicare il numero delle persone, la scelta del giorno e l'orario a cui si vuole partecipare. Sarà inviata un'email di conferma.

Action! punta a contrastare i fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale. Capofila del progetto sul territorio è la cooperativa Energicamente; gli altri partner sono l’amministrazione comunale e le cooperative sociali Stripes e Albatros.