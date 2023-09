Ottenuti i finanziamenti di «Bici in sicurezza»

L’Amministrazione comunale di Gaggiano , con i Comuni dell’Unione I Fontanili ha ottenuto il finanziamento regionale «Bici in sicurezza 2023». Saranno previsti incontri e attività nelle scuole, con ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e con bambine e bambini delle primarie, a cura della Polizia Locale dell’Unione I Fontanili, per sensibilizzare le giovani generazioni al corretto uso della bicicletta, al rispetto delle regole del Codice della Strada a tutela della propria sicurezza. In quell’occasione, alle classi che parteciperanno, verranno distribuiti gadgets per la sicurezza ciclistica: luci intermittenti con clip per la bicicletta e campanelli.

Per una mobilità dolce

Come è stato anche spiegato dal sindaco Sergio Perfetti, l’obiettivo dell’Amministrazione è perseguire una politica di viabilità -mobilità dolce, ovvero ridurre le auto, garantendo più sicurezza ai pedoni e ciclisti, in ambito anche sostenibile.

«Sappiamo che non possiamo eliminare le auto ma faremo di tutto per elaborare un sistema viabilistico urbano sempre più sostenibile, offrendo strutture e servizi adeguati» afferma il sindaco.

Sono inoltre previste attività di controllo nei pressi dei percorsi ciclabili, circa il rispetto delle norme del Codice della Strada da parte dei ciclisti e degli utilizzatori di monopattini, mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione sul corretto uso dei mezzi di mobilità alternativa e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione.

Promuovere nuove piste e corsie ciclabili

La promozione degli spostamenti in bicicletta, anche tramite la creazione di piste e corsie ciclabili, deve andare di pari passo con l’adozione di comportamenti responsabili e consapevoli da parte di tutti gli utenti.Il progetto «Bici in Sicurezza 2023» è promosso da Regione Lombardia.