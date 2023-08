Ospedale di Bià: cantiere aperto per abbattere vecchio blocco

Due sono le questioni imminenti che riguardano l’ospedale Cantù di Abbiategrasso. La prima relativa la demolizione del vecchio monoblocco, un’area già delimitata con la predisposizione del cantiere.

1 anno per demolire il vecchio edificio

L’operazione come anche ci aveva annunciato il sindaco Cesare Nai è già predisposta, sono arrivate tutte le autorizzazioni per iniziare i lavori. Le reti che delimitano l’area sono state alzate. L’apertura del cantiere è avvenuta il 29 giugno 2023, quindi ci sarà un anno di tempo per effettuare tutti gli interventi necessari per la demolizione del vecchio monoblocco del Cantù, che Asst Ovest Milanese ha affidato alla ditta Massucco di Cuneo, per un importo di 2 milioni e 418mila euro. Dove ora sorge il vecchio stabile, ormai chiuso da anni, l’idea sarebbe quella di creare un’area verde e dei parcheggi per agevolare l’accesso ai servizi del nosocomio abbiatense.

Futuro del PPI

L’altro capitolo è riservato al Punto di Primo Intervento (Ppi) , argomento molto discusso e al centro di polemiche tra maggioranza e minoranza. Sta per scadere il contratto con la cooperativa che gestisce le operazioni notturne, dalle 20 alle 8, sarà la Direzione Generale di Asst Ovest Milanese a gestire l’eventuale rinnovo, oppure decidere per soluzioni alternative. L’attenta valutazione dei dati relativi agli ingressi, e ai servizi erogati, avrà un peso sulla decisione finale che dovrebbe essere annunciata a giorni.