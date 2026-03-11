Si intitola “Orione e altre stelle: racconti fra mito e archeologia” il secondo appuntamento con “I Giovedì del Museo”, in programma il 12 marzo alle 21.00 a Palazzo Leone da Perego a Legnano.
“Orione e altre stelle”: il secondo appuntamento con i “Giovedì del museo”
L’archeologa Federica Giacobello parlerà di come l’immaginario degli antichi condizioni ancora il nostro modo di guardare le costellazioni. Attraverso diverse attestazioni archeologiche si farà luce sui racconti mitici del mondo greco e romano che trattano della trasformazione di alcuni personaggi in costellazioni. Ingresso libero.
La rassegna è organizzata dal Museo civico Guido Sutermeister in collaborazione con Stripes.
Prossimi incontri:
16 aprile “Colorare le stelle. Gli astri nella rappresentazione artistica da Giotto al Novecento”. Relatore: Federico Pecchenini
7 maggio “Polvere di stelle”. Relatore: don Giovanni Sala