Orientamento scolastico, serata pubblica per le famiglie dei ragazzi delle medie

Importante appuntamento per i genitori magentini sulla scelta del percorso di studi dei loro figli. Tema quanto mai attuale in un mondo dove la valorizzazione dei propri talenti è fondamentale per l’ingresso nel mondo dell’università e del lavoro.

Orientamento scolastico, serata pubblica per le famiglie

L’assessorato alle Scuole ed Educazione del Comune di Magenta, nell’ambito delle iniziative previste dal Piano per il Diritto allo Studio, promuove un nuovo incontro dedicato all’orientamento scolastico, rivolto nello specifico alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie). L’appuntamento, intitolato «Sostenere desiderio e talento come criterio di aiuto per i nostri figli», si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21, nella sala consiliare di Via Fornaroli 30 di fianco alla biblioteca comunale.

A intervenire durante la serata saranno l’assessore all’Istruzione e al Welfare Giampiero Chiodini assieme a Stefano Gheno, specialista di psicologia del lavoro e docente di Gestione delle Risorse Umane presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano, nonché collaboratore del Servizio Orientamento e Tutorato della stessa università.

L’incontro di mercoledì sera, ha dichiarato l’assessore Chiodini, rappresenta