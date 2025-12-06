Orgoglio Cinque Mulini: “35 azzurri convocati agli Europei di cross hanno corso sulle nostre strade”

"Non è soltanto una gara, ma un patrimonio sportivo e culturale che continua a formare e ispirare generazioni di campioni".

L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 esprime con grande orgoglio la propria soddisfazione nel constatare che ben 35 dei 42 atleti azzurri convocati per i prossimi Campionati Europei di cross in programma il 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo, hanno partecipato alla 93ma Cinque Mulini, la storica corsa campestre che da oltre novant’anni porta il meglio dell’atletica mondiale sul nostro territorio.

Nel team azzurro tanti protagonisti passati dalla Cinque Mulini

Il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha ufficializzato l’elenco dei convocati: tra loro spiccano i protagonisti delle staffette d’oro Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, insieme alle vincitrici dell’oro a squadre della scorsa edizione Valentina Gemetto e Nicole Reina.

“Un patrimonio che continua a formare campioni”

La presenza di così tanti atleti che hanno calcato i prati e i mulini di San Vittore Olona testimonia ancora una volta il valore della nostra manifestazione come palestra di eccellenza e trampolino verso i più prestigiosi palcoscenici internazionali.

“La Cinque Mulini non è soltanto una gara, ma un patrimonio sportivo e culturale che continua a formare e ispirare generazioni di campioni. Vedere 35 azzurri, che hanno corso da noi, convocati agli Europei è motivo di immenso orgoglio e conferma la centralità della nostra corsa nel panorama dell’atletica italiana ed europea.”

Con questo spirito, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 rinnova il proprio impegno a promuovere lo sport e a sostenere i giovani talenti, consapevole che ogni edizione della Cinque Mulini contribuisce a scrivere nuove pagine di storia.