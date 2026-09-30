Ordinazione diaconale, c’è anche un cassinettese tra gli 11 candidati

C’è anche un cassinettese tra gli 11 Diaconi che verranno ordinati dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella mattinata di sabato 3 ottobre alle ore 9. Si chiama Giovanni Parini e fa parte degli 11 seminaristi della Diocesi candidati all’ordinazione sacerdotale in programma il 12 giugno 2027.

Insieme a loro saranno ordinati diaconi sei seminaristi del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere.

Undici candidati della Diocesi

I candidati del Seminario di Milano compongono una classe eterogenea per età, provenienza, formazione, esperienze professionali e percorsi vocazionali.

L’età media è di 31 anni: il più giovane, 24 anni, è entrato in Seminario subito dopo il liceo mentre il più “anziano”, classe 1987, vi è arrivato dopo nove anni di insegnamento in una scuola superiore.

Tra gli 11 candidati ci sono laureati in fisica, ingegneri, giovani che hanno intrapreso studi di medicina, oltre a laureati in ambito umanistico e filosofico.

I nomi dei seminaristi

I candidati diocesani sono Andrea Bassi di Binago (CO), Federico Bisi di Saronno (VA), José Luis Bolaños Quinde di San Giuliano Milanese (MI), Pietro Ferrera di Solaro (MI), Daniele Gazzoli di Milano, Simone Girelli di Rozzano (MI), Samuele Martinelli di Milano, Michele Maria Orfano di Milano, Giovanni Parini di Cassinetta di Lugagnano (MI), Gianluca Perego di Lecco e Alessandro Achille Rossi di Biassono (MB).

Il motto e l’immagine scelti

Come da tradizione, anche questa classe di seminaristi ha scelto una frase e un’immagine che accompagneranno il cammino verso il ministero presbiterale.

Il motto scelto è “Sia fatta la tua volontà”: un impegno a entrare in quel rapporto profondo di intimità con Dio Padre per farne la linfa vitale del ministero.

L’immagine scelta è il Cristo di Giotto, raffigurato nella volta della Cappella degli Scrovegni di Padova.

La celebrazione in Duomo

Alle ordinazioni di sabato in Duomo saranno presenti gli amici e le famiglie dei candidati, oltre agli educatori e ai docenti che li hanno accompagnati in questi anni di discernimento e formazione.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul portale della Diocesi di Milano, sul canale YouTube ChiesadiMilano e su Telenova, canale 18 del digitale terrestre.