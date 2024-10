Ora i lavori della serra sono entrati nel vivo

Adesso i lavori della serra sono entrati nel vivo. Una delle aree che caratterizzano Villa Annoni a Cuggiono si appresta a diventare uno spazio polifunzionale che ospiterà eventi culturali e mostre. I cantieri prevedono il consolidamento statico dell’immobile, il rifacimento del tetto, il recupero degli ambienti interni e una nuova pavimentazione.

Verso la creazione del nuovo polo culturale

Partiti i lavori di recupero della serra di Villa Annoni. L’obiettivo del recupero di questa struttura è quello di creare un polo culturale finalizzato alla promozione del patrimonio urbanistico, naturalistico e artistico del territorio. Sarà uno spazio polifunzionale in cui sviluppare attività culturali attraverso un programma caratterizzato da esposizioni, laboratori creativi, attività didattiche, concerti, convegni. Il progetto prevede il recupero delle vetrate originali nel rispetto degli standard di comfort interno e delle normative di sicurezza; e l’intervento è partito dalla rimozione dei vetri e dalla pulizia dell’interno dell’edificio.

Le caratteristiche del luogo oggetto dei lavori

La serra-limonaia costituisce il corpo occidentale del complesso di Villa Annoni, la sua facciata è caratterizzata da una serie di quindici ampie arcate vetrate, di cui le tre centrali sono precedute da una breve scalinata in granito grigio di baveno e sono sormontate da un timpano. Si sviluppa su un unico livello e si estende per un’area di circa 270 metri quadrati. L’interno è caratterizzato da un ambiente a volta, utilizzato all’epoca per la messa a dimora delle piante esotiche durante il periodo invernale. I lavori prevedono il consolidamento statico dell’immobile, il rifacimento del tetto, il recupero degli ambienti interni con intonacatura e realizzazione di nuova pavimentazione; il restauro conservativo della facciata e delle gradinate di accesso, con abbattimento barriere architettoniche.

L'orientamento del sindaco Cucchetti rispetto al nuovo utilizzo dell'area

«Il recupero di questo spazio permetterà di avere un luogo in cui organizzare e promuovere attività culturali e convegni anche di largo respiro – ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti – Il restauro della serra accanto al recupero del locale al terzo piano per il museo sull’emigrazione, costituiscono importanti tasselli per la riqualificazione degli spazi di Villa Annoni, patrimonio storico e artistico della nostra comunità».

I costi dei lavori

Il progetto gode di un finanziamento di Regione Lombardia pari a 293.677 euro ottenuto nell’ambito di un bando di rigenerazione urbana di qualche anno fa. Rispetto a quello di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo ha visto un aumento dei costi di circa centomila euro, aumento coperto con avanzo di bilancio 2022.