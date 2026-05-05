La società che gestisce i servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti nell'area nord-ovest della provincia di Milano, ha incorporato quella che opera nel territorio del sud-ovest milanese

L’Assemblea dei Soci di Aemme Linea Ambiente, l’azienda interamente pubblica che gestisce i servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti in numerosi Comuni della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese, riunitasi il 27 aprile 2026, ha approvato l’acquisto della totalità delle partecipazioni e il conseguente progetto di fusione per incorporazione della Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese S.r.l. – Sasom.

Ora è ufficiale Aemme Linea Ambiente acquisisce Sasom

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita industriale di Ala e nella costruzione di un operatore pubblico sempre più strutturato nel settore dell’igiene ambientale. Con l’incorporazione di Sasom, la società amplia infatti il proprio bacino di attività, rafforza la presenza territoriale e consolida una piattaforma operativa in grado di gestire in modo integrato servizi essenziali per la qualità urbana, il decoro dei Comuni e il miglioramento delle performance ambientali.

L’operazione interessa i Comuni di Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo, rafforzando il presidio di ALA nell’area del Sud-Ovest Milanese e creando una continuità gestionale con i territori già serviti nell’Ovest Milanese, nell’Altomilanese e nel Basso Varesotto.

Grazie all’integrazione delle attività di Sasom, Ala porta il proprio perimetro gestionale a 32 Comuni serviti, con un bacino complessivo di circa 385mila abitanti. La società consolida così una dimensione industriale più ampia, condizione necessaria per affrontare con maggiore efficacia le sfide del settore: aumento della qualità dei servizi, contenimento dei costi operativi, evoluzione dei sistemi di raccolta, digitalizzazione dei processi e rafforzamento delle attività di relazione con cittadini e amministrazioni comunali.

Il punto di vista operativo

Dal punto di vista operativo, l’incorporazione consente di inserire in organico 80 persone e circa 60 mezzi nel perimetro aziendale, ampliando la capacità di intervento sul territorio e rafforzando l’organizzazione dei servizi quotidiani: raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, gestione dei centri di raccolta, spazzamento, servizi di igiene urbana, interventi sul decoro urbano e attività di supporto ai Comuni.

L’aggregazione permetterà inoltre di razionalizzare i processi logistici e gestionali, attraverso una programmazione più efficiente dei percorsi di raccolta, una migliore organizzazione delle squadre operative, una gestione coordinata del parco mezzi e una progressiva armonizzazione delle modalità di erogazione del servizio. Questo assetto consentirà di generare economie di scala, ridurre sovrapposizioni organizzative e mettere a fattor comune competenze tecniche, know-how operativo e strumenti di gestione.

L’operazione assume particolare rilevanza in un settore in cui la qualità del servizio dipende sempre più dalla capacità di superare la frammentazione gestionale e di costruire modelli industriali solidi, capaci di investire in mezzi, tecnologie, formazione del personale e sistemi di monitoraggio. La crescita dimensionale di Ala consente di rafforzare la capacità di pianificazione industriale e di accompagnare i Comuni in un percorso di miglioramento progressivo dei servizi, con standard più omogenei e una maggiore capacità di risposta alle esigenze dei territori.

L’acquisizione di Sasom si inserisce nel percorso definito dal piano industriale della società, che punta al consolidamento di Ala come operatore pubblico-industriale di riferimento per l’igiene urbana. Il nuovo assetto permetterà di sostenere con maggiore efficacia l’evoluzione del servizio, anche attraverso il rinnovo del parco mezzi, l’introduzione di strumenti digitali per la gestione delle attività operative, il miglioramento dei canali di contatto con i cittadini e lo sviluppo di modelli di raccolta sempre più orientati alla qualità della differenziata e alla riduzione del rifiuto indifferenziato.