Operazione Polis alla Posta di Cusago

Poste Italiane comunica che dal 26 febbraio 2026 l’ufficio postale di Cusago di via Libertà 5, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, rientra in “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nuovi servizi per i cittadini

In particolare, i lavori che interesseranno l’ufficio postale di Cusago comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori aggiornamenti per il 17 marzo 2026, oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale saranno disponibili anche i servizi Inps (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico), i certificati anagrafici e di stato civile e sarà possibile presentare la richiesta di rilascio e rinnovo passaporti. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi all’ufficio postale di Cesano Boscone di via Fratelli Rosselli 7, che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato fino alle 12.35

Anche la Posta del vicino Comune di Cisliano è chiusa dal 19 febbraio e riaprirà il 22 aprile.