Operativa la nuova area cani di via Nuvolari ad Arese.

Da oggi, mercoledì 27 dicembre, è operativa la nuova area cani nei pressi del fu fontanile di via Nuvolari ad Arese.

Questo intervento nasce a seguito della chiusura del Parco degli Alpini in cui è presente un’area cani oggi inaccessibile e quindi della necessità di ridare uno spazio adibito a questa zona di Arese.

Uno spazio più ampio, più bello e più distante dalle abitazioni che permetterà ai nostri amici cani di stare in libertà in un ambiente più sicuro e confortevole.

