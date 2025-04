Online il nuovo sito del Comune: "Un altro passo verso la transizione digitale"

È online a partire da oggi, 8 aprile, il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Bareggio, consultabile all'indirizzo www.comune.bareggio.mi.it. Il nuovo portale è costruito in base al “modello di sito comunale” realizzato dal team di Designers Italia, nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Online il nuovo sito del Comune di Bareggio

Come spiegato dal sindaco Linda Colombo, il sito ha un’interfaccia di semplice utilizzo per la consultazione da parte del pubblico ed è organizzato in quattro sezioni principali: Amministrazione, Novità, Servizi e Vivere il Comune.