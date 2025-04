Oncologia, inaugurato all'ospedale Fornaroli il laboratorio di acquerello terapia

Nuovo supporto terapeutico per i pazienti oncologici in cura all'ospedale Fornaroli di Magenta. Nella mattinata di martedì 15 aprile è stato inaugurato al quarto piano della struttura lo spazio che verrà d'ora in avanti dedicato al laboratorio di acquerello terapia, guidato dall'artista Barbara Duré e creato per iniziativa delle associazioni Salute Donna/Uomo e Aicit con il sostegno di Asst Ovest Milanese

Inaugurato al Fornaroli il laboratorio di acquerello terapia

Nel corso dell'inaugurazione, un ringraziamento particolare è andato agli studenti del liceo artistico Luigi Einaudi, che coordinati dal professor Luca Vigna hanno realizzato i pannelli utilizzati per decorare le pareti interne del laboratorio di acquerello. Salute Donna era rappresentata dalla referente Mariella Berra, che ha così commentato:

"Questa iniziativa per noi è un fiore all'occhiello all'interno dell'ospedale. Ovviamente non possiamo non ringraziare la direzione medica e la direzione generale che ci hanno permesso di poter usufruire di questi spazi e ci danno grande autonomia per le nostra attività".

Simili parole anche da parte del presidente di Aicit Daniele Bolzonella:

"Come Aicit abbiamo esperienza sul campo avendo contatti quotidiani con i malati oncologici e questo ci da una marcia in più, lo diciamo con modestia. Il paziente va ascoltato ed è questa la nostra mission, ascoltare le necessità".

Presenti all'iniziativa anche l'assessore magentino Mariarosa Cuciniello, il sindaco di Marcallo con Casone Fausto Coatti, l'assessore al Welfare di Santo Stefano Ticino Deborah Diso, il primario di Chirurgia Generale Camillo Leonardo Bertoglio e il direttore generale di Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli. Proprio Laurelli ha salutato con entusiasmo la partenza del corso di acquerello, sito a pochi metri dalla sala dove lo scorso novembre è stata inaugurata l'area per il trucco oncologico: