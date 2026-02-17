“On the Road”: progetto che rende i giovani protagonisti della sicurezza

Prenderà ufficialmente il via nella mattinata di mercoledì 18 febbraio 2026, ad Abbiategrasso, l’innovativa avventura di sei studenti abbiatensi che hanno scelto di mettersi in gioco con il progetto “On the Road”. L’iniziativa, promossa dall’omonima associazione, rappresenta un modello educativo unico in Italia e in Europa, nato con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni verso una consapevolezza profonda della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole attraverso l’esperienza diretta.

Studenti in prima linea

I protagonisti di questa edizione sono sei ragazzi provenienti dagli istituti superiori del territorio, nello specifico tre studenti dell’Iis Alessandrini e tre del Bachelet. Durante la prima giornata di formazione, il referente del progetto Marco Zanchi e lo psicologo Lorenzo Brollo hanno sottolineato come il metodo più efficace per apprendere sia vivere in prima persona le situazioni del quotidiano. Grazie a questo format, i partecipanti over 16 hanno l’opportunità di affiancare, in turni reali e dopo una preparazione specifica, gli operatori della Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i sanitari e i soccorritori, scoprendo dall’interno i complessi meccanismi che regolano la gestione delle emergenze e la tutela del bene comune.

Eliminare le distanze con le istituzioni

Il Comune di Abbiategrasso si conferma pioniere in questo ambito grazie alla ferma volontà dell’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, che ha accolto con favore l’iniziativa. Il coordinamento operativo è stato affidato alla comandante della Polizia Locale Maria Malini, supportata dalla vice Antonia Pionni. A partire dalle prime ore di mercoledì 18 febbraio, gli studenti saranno impegnati in un programma intensivo che li vedrà operativi accanto agli agenti della Polizia Locale e ai volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Il percorso prevede inoltre tappe cruciali presso la centrale del Numero Unico di Emergenza (Nue 112) di Milano e l’Ospedale Niguarda. L’esperienza “On the Road” punta ad accorciare sensibilmente le distanze tra i giovani e le istituzioni, abbattendo pregiudizi e trasformando i ragazzi in cittadini attivi e consapevoli pronti ad affrontare una settimana che si preannuncia carica di emozioni e di forte impegno civile.