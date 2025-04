Omar Pedrini dimesso dal Fornaroli dopo un mese, il grazie del cantante ai medici

"Un pit stop più lungo del solito". Così il cantante Omar Pedrini definisce il ricovero di quasi un mese all'ospedale Fornaroli di Magenta, dal quale è stato dimesso nella giornata di sabato 12 aprile. L'ex frontman dei Timoria era infatti entrato nel nosocomio magentino lo scorso 19 marzo per un intervento chirurgico al cuore; operazione che sulla carta avrebbe dovuto essere semplice, ma che a seguito di alcune complicazioni ha costretto i medici a indurre il coma farmacologico al cantante per quattro giorni.

Il giorno delle dimissioni, Pedrini ha voluto personalmente ringraziare tutto il personale dell'ospedale in un lungo post sui suoi canali sociali, in cui ha voluto sottolineare la professionalità degli operatori sanitari che lo hanno assistito:

"Finalmente oggi è arrivato il giorno più bello, vengo dimesso e, come sempre torno a casa più ricco e consapevole delle priorità nella vita. Desidero in primis ringraziare anche per l’umanità e l’ empatia che si è creata tra di noi, pazienti e Medici, Infermieri, Operatori sanitari della sanità pubblica, spesso sottovalutati se non drammaticamente oggetto di ingiurie o addirittura di violenze (abbiamo forse già dimenticato la "lezione" del Covid?) ma voglio ricordare che i nostri supereroi sono ancora qui e spesso lo fanno per vocazione e per amore. E non fuggono all’estero. Teniamoli cari, anzi premiamoli per questo".