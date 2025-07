Omaggio floreale del sindaco per i 100 anni di Lidia

Festeggiamenti

Auguri speciali del primo cittadino alla neo centenaria Lidia Barenghi

Tanti auguri alla signora Lidia Barenghi che proprio ieri, giovedì 24 luglio 2025, ha tagliato la straordinaria soglia dei 100 anni.

Una giornata particolare per la neo centenaria abbiatense, che oltre a quelli dei suoi cari, ieri mattina ha ricevuto degli auguri speciali da parte del sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, che le ha fatto visita.

Un patrimonio per la città

“Credo che chi come lei ha avuto la possibilità di attraversare un intero secolo rappresenti per tutta la comunità un punto di riferimento e un richiamo forte a tenere viva la nostra storia – ha detto il primo cittadino consegnando alla festeggiata un omaggio floreale – partecipo quindi con gioia, a nome dell’amministrazione comunale, alla gioia di questi festeggiamenti”.

Con la sua memoria è un patrimonio per l’intera comunità. Emozionata e molto felice, la signora Lidia ha ringraziato per la visita, mostrando con orgoglio al sindaco il poster realizzato per l’occasione dai familiari, che riporta sullo sfondo i suoi amati gomitoli.