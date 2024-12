Oltre l'Olmo: "Raccolta fondi per la chiesa vecchia"

"Raccogliamo fondi per gli affreschi della Chiesa Vecchia di San Pietro all'Olmo" a Cornaredo.

Chiesa vecchia

La "chiesa vecchia" di San Pietro all’Olmo risale al quarto secolo dopo Cristo. La sua importanza è riconosciuta in tutta la diocesi, tant’è che, alla proclamazione di Mario Delpini a nuovo Arcivescovo di Milano, è stata una tappa della tradizionale processione che accompagna il cardinale nel capoluogo lombardo. Per questo, la neonata associazione «Oltre l’Olmo», si è posta come primo obiettivo quello di dialogare con l' Amministrazione comunale del sindaco Corrado D’Urbano, per riprendere i lavori di restauro, specialmente per quanto riguarda il recupero degli affreschi interni, «intonacati durante gli anni ’70».

Oltre l'Olmo

L’associazione Oltre l’Olmo, che vede in Francesco Foti il presidente, intende attivarsi affinché la giunta rispetti uno dei punti cardine della propria campagna elettorale. In quest’ottica, la neonata associazione indirà una raccolta crowd funding, chiedendo a privati interessati a rendere la chiesa di San Pietro un punto di riferimento per tutta la diocesi una donazione volontaria, al fine di raggiungere una cifra simbolica da portare al comune come fondo da cui partire per i lavori.

Anno santo

La richiesta dell’associazione è che si inizi il prima possibile, visto anche l’imminente inizio dell’Anno Santo (che durerà a partire da questo Natale fino a quello dell’anno prossimo) e la possibilità di "acquistare" l’indulgenza per i pellegrini che giungono qui.