Girato tra l’Oratorio Sacro Cuore e vari luoghi simbolici di Busto Garolfo, il documentario si sviluppa attraverso testimonianze e ricordi

L’Associazione NeverNemo presenta: “Oltre la Collina”, il documentario scritto e sceneggiato da Gigi Raimondi e Sergio Carlo Gadda, con la collaborazione di Stefania Villa e le riprese di Enrico Spada. Un racconto intenso e profondamente umano dedicato alla figura di Don Antonio Villa, sacerdote che, giovanissimo, nel 1968 arrivò a Busto Garolfo per guidare i ragazzi dell’Oratorio Sacro Cuore.

“Oltre la collina”: un documentario per raccontare la vita di Don Antonio Villa

Il film nasce dalla volontà di raccontare un uomo che, in un periodo storico di profondi cambiamenti sociali ed economici, seppe diventare un punto di riferimento per l’intera comunità. Conquistò la fiducia dei giovani, introdusse novità che fino al giorno prima sembravano impensabili e portò nel paese un vento di apertura e dialogo.

Ma la sua visione andava “oltre la collina”: Don Antonio sentiva come proprie le ingiustizie del mondo. Il suo impegno, i suoi gesti e le sue prese di posizione lo portarono progressivamente in contrasto con le gerarchie ecclesiastiche, fino a un doloroso e reciproco allontanamento. Da lì iniziò un nuovo capitolo: la missione in Africa, il servizio negli ospedali, le dimissioni dallo stato clericale e, infine, l’inizio della vita laicale. L’incontro con una donna gli aprì le porte di un’ulteriore trasformazione personale. In ogni fase, però, rimase sempre al fianco degli ultimi.

Un documentario con testimonianze e ricordi

Girato tra l’Oratorio Sacro Cuore e vari luoghi simbolici di Busto Garolfo, il documentario si sviluppa attraverso testimonianze e ricordi di chi ebbe la fortuna di conoscere Antonio Villa, restituendo un ritratto autentico e commovente di un uomo che ha segnato profondamente la storia del paese.

La produzione si è avvalsa della collaborazione tecnica e organizzativa di Roberto Raimondi e Fabio Pagani.

Anteprima alla Fiera Autunnale di Busto Garolfo

In occasione della Fiera Autunnale, nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 novembre, sarà possibile assistere a una breve anteprima del documentario “Oltre la Collina”.

La proiezione, a ciclo continuo, si terrà presso la Sala Fontana della Biblioteca Comunale, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.