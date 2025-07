Oltre duemila persone hanno partecipato alla Festa della Madonna della neve

SUCCESSO

Si è conclusa lunedì sera coi fuochi d’artificio la ventinovesima edizione della Festa della Madonna della Neve, che dal 17 al 21 luglio ha animato la frazione di Ravello di Parabiago con cinque serate ricche di emozioni, musica e voglia di stare insieme.

Si è conclusa lunedì sera coi fuochi d’artificio la ventinovesima edizione della Festa della Madonna della Neve, che dal 17 al 21 luglio ha animato la frazione di Ravello di Parabiago con cinque serate ricche di emozioni, musica e momenti religiosi.

Un punto di riferimento per giovani, famiglie e visitatori

Oltre 2500 persone hanno partecipato all’evento, trasformando la festa in un vero e proprio punto di ritrovo per giovani, famiglie e visitatori

Il motore dei volontari e le iniziative messe in campo

Dietro le quinte, il motore dell’intera manifestazione: i volontari. Dalla cucina al bar, dal servizio ai tavoli all’allestimento dell’area festa, il loro contributo è stato fondamentale per rendere tutto possibile. Un grazie speciale va a loro, che con passione e impegno hanno fatto funzionare ogni dettaglio.

La musica protagonista della festa

La musica è stata protagonista assoluta: si sono alternati sul palco i BKG con i tributi a Negramaro, Biagio Antonacci e Modà, Sinceramente Tua con le hit di Annalisa e Alessandra Amoroso, i super energici Panna & Fragola Live Band, la Pezza Band con un viaggio nei successi degli 883 e Max Pezzali, e gli Area 80, che hanno fatto ballare tutti con i grandi classici degli anni ’80 e ’90. Non è mancato il momento più sentito e tradizionale: la processione in onore della Madonna della Neve, che ha raccolto tutta la comunità in un clima di rispetto e spiritualità.

Una festa destinata a ripetersi

Una festa che tradizione e musica, devozione e leggerezza. Ravello anche quest’anno ha fatto centro, con una festa che sa rinnovarsi e coinvolgere, restando sempre fedele alle sue radici. Il nuovo appuntamento è fissato per il prossimo anno.