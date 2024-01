Oltre 8mila euro per la chiesa di Sant'Ambrogio

Oltre 8mila euro per il restauro della chiesa di Sant’Ambrogio.

Raccolti oltre 8mila euro per il restauro di Sant'Ambrogio

A tanto ammontano i fondi raccolti dalla Fondazione Palio di Legnano in occasione del Concerto di Natale organizzato lo scorso 17 dicembre nella basilica di San Magno.

L’evento, inserito nelle iniziative culturali della Fondazione, aveva la finalità di contribuire al finanziamento del restauro della chiesa intitolata al patrono di Milano, che, oltre a essere una delle chiese di contrada, è anche stata la prima sede del Collegio dei capitani e delle contrade, assumendo un significato particolarmente rilevante per tutto il mondo paliesco.

La somma raccolta, e devoluta alla parrocchia di San Magno, è di 8.175.

Un risultato importante che è frutto della collaborazione

Il vicepresidente Luca Roveda dichiara a nome del Consiglio di amministrazione della Fondazione:

"Il Concerto di Natale ha interpretato a pieno lo spirito operativo della Fondazione, sempre segnato dalla centralità della connessione con il territorio ed i suoi attori, nonché la rilevanza della componente culturale. Il risultato ottenuto è importante in termini economici, ma lo è ancora di più poiché rappresenta la controprova di una capacità di collaborare per obiettivi meritori nell’interesse della nostra città e della nostra manifestazione".

Il ringraziamento più sentito va alla generosità dei legnanesi

La Fondazione Palio esprime un particolare ringraziamento ai partner che hanno contribuito in modo determinate alla riuscita della serata: Confcommercio Legnano, nella figura del presidente Paolo Ferrè, che da subito ha sostenuto l’iniziativa creando una forte collaborazione con la Scuola di musica Nicolò Paganini di Fabio Poretti, che ha operativamente gestito ogni aspetto artistico; Famiglia Legnanese, nella persona del presidente Gianfranco Bononi, che ha contribuito a rafforzare la rete cittadina di club Rotary e Lions; il Collegio dei capitani e delle Contrade che ha coinvolto e coordinato l’importante azione delle contrade; e l’associazione Liceali Sempre, nella persona della professoressa Ornella Ferrario, che ha selezionato i brani letti da Jacopo Pari.

In chiusura, il ringraziamento più sentito, ossia quello alla cittadinanza legnanese che ha aderito con convinzione all’iniziativa garantendo un "sold out" in basilica e la generosa raccolta.