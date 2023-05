Oltre 5mila euro dalle scuole medie per i bimbi del Camerun

Oltre 5mila euro raccolti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado Fermi dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Vittuone per combattere la fame in Camerun.

Un'Azione contro la Fame

Una goccia che ha dato il suo prezioso contributo nel mare delle adesioni al progetto annuale promosso da Azione contro la Fame e che coinvolge 200mila studenti "podisti" di ben 700 comuni italiani. Quest’anno, in particolare, gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti si sono tirati su le maniche per raccogliere fondi per aiutare il Camerun.

Quanto raccolto dalle scuole medie

Da Vittuone quindi all’associazione sono giunti 5.077,08 euro.

"Un grazie di cuore per aver contribuito a salvare la vita di 181 bambini malnutriti - hanno scritto nell’attestato da Azione contro la Fame - Con la vostra donazione di 5.077,08 euro riusciremo ad acquistare moltissime bustine di cibo terapeutico".

Il progetto

Quello della Corsa contro la Fame - giunto alla nona edizione in Italia e patrocinato dal Coni - è un progetto a 360 gradi a cui hanno aderito la dirigente scolastica Maria Manfredino e gli insegnanti del plesso di via Piave e che ha coinvolto direttamente gli alunni, inserendosi in un insegnamento più vasto legato alla cittadinanza attiva e all’educazione civica.

Durante tutto il corso dell’anno scolastico l’organizzazione ha portato avanti un percorso didattico di sensibilizzazione in aula: più di 7.000 ore di incontri sono state tenute dagli operatori di Azione contro la Fame con l’obiettivo di illustrare agli studenti le cause strutturali e le conseguenze della fame, una piaga contemporanea che colpisce oltre 828 milioni di persone nel mondo. Ogni scuola ha potuto, inoltre, approfondire l’argomento grazie a un kit didattico di educazione civica fornito dall’organizzazione, che quest’anno ha come Paese-focus il Camerun.

Dopo questa prima fase di formazione, i ragazzi sono diventati parte attiva del progetto: tramite il «passaporto solidale» e i materiali video forniti, sono loro che hanno coinvolto familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate e che a fronte della loro opera di sensibilizzazione possono ricevere una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate conclusive del progetto: per la Fermi la giornata apice di questo progetto, con la corsa non competitiva vera e propria si è svolta il 10 maggio 2023 al campo sportivo di Vittuone.