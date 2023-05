Oltre 300 studenti alla "Corsa contro la fame"

Il brutto tempo non ha fermato la Corsa contro la Fame degli studenti delle 13 classi della scuola secondaria di primo grado Fermi dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Vittuone.

La Corsa contro la Fame con 300 studenti

Quasi 300 ragazzi e ragazze, nella mattinata di mercoledì 10 maggio 2023 al campo sportivo di Vittuone, si sono impegnati in prima persona in una corsa non competitiva solidale promossa da Azione contro la Fame, organizzazione internazionale umanitaria specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile. Quest’anno, in particolare, gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti si sono tirati su le maniche per raccogliere fondi - la cui cifra sarà nota nelle prossime settimane - per aiutare il Camerun.

Una mattinata, quella di mercoledì, che ha visto unirsi nel nome della solidarietà anche i genitori, che hanno predisposto un punto di ristoro organizzandosi spontaneamente, gli stessi insegnanti, che hanno dato l’anima nel progetto oltre il loro orario di servizio obbligatorio, l’assessore alle Politiche giovanili Elena Comerio e il sacerdote dal Camerun don Jean Paul.

Un percorso didattico

Nelle scorse settimane, l’organizzazione ha avviato un percorso didattico di sensibilizzazione in aula: più di 7.000 ore di incontri sono state tenute dagli operatori di Azione contro la Fame con l’obiettivo di illustrare agli studenti le cause strutturali e le conseguenze della fame, una piaga contemporanea che colpisce oltre 828 milioni di persone nel mondo. Ogni scuola ha potuto, inoltre, approfondire l’argomento grazie a un kit didattico di educazione civica fornito dall’organizzazione, che quest’anno ha come Paese-focus il Camerun.

Dopo questa prima fase di formazione, i ragazzi sono diventati parte attiva del progetto: tramite il «passaporto solidale» e i materiali video forniti, sono loro che hanno coinvolto familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate e che a fronte della loro opera di sensibilizzazione possono ricevere una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate conclusive del progetto.