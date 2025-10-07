Oltre 400mila euro per rinnovare la scuola

Buone notizie per la scuola primaria del paese. Fondi per rimetterla a nuovo e renderla sostenibile.

“La nostra Amministrazione comunale ha ottenuto un contributo regionale a fondo perduto pari a 430 mila euro per effettuare importanti lavori di efficientamento energetico, di sistemazione e di messa in sicurezza dell’area esterna della nostra scuola primaria” ha precisato il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra.

Cappotto termino, infissi e pannelli solari

Un importante contributo per modernizzare l’edificio scolastico del piccolo borgo. Gli oltre 400mila euro serviranno per sostituire tutti i serramenti e le tende di ombreggiamento; per la realizzazione di un cappotto termico lungo tutto il perimetro dell’istituto scolastico; la creazione di un0area verde con la piantumazione di essenze arboree su tutto il confine sud – ovest; la sostituzione del manto in erba sintetica con uno nuovo con capacità drenante superiore al precedente; modifica del vialetto, ora in autobloccanti non drenanti, e riportato a verde con erba naturale, al fine di migliorare la permeabilizzazione del suolo e di creare continuità con il verde esistente.

Gli interventi previsti sono molti e tutti per garantire una sostenibilità energetica come: l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico; la sostituzione dei corpi illuminanti del vano scala;. l’installazione di sensori di movimento nelle aule al fine di evitare che queste rimangano illuminate quando le stanze sono vuote o quando l’apporto di luce naturale è sufficiente per svolgere le attività quotidiane e in aggiunta il rifacimento di tutti i camminamenti esterni e di accesso alle aule (con fondi comunali pari a 100 mila euro).