Oltre 250 persone hanno partecipato all’edizione 2025 di Runt’Ambroeus

Nel primo fine settimana di dicembre, la città di Legnano si è vestita a festa per il Natale, con molte iniziative dedicate all’arte, alla cultura, ai sapori e alle attrazioni. Non poteva mancare l’appuntamento con lo sport: la Contrada Sant’Ambrogio, vincitrice del Palio 2025, ha organizzato per il settimo anno consecutivo Runt’Ambroeus, una festa di puro divertimento che colora la città e appassiona molti sportivi.

Oltre 250 persone hanno partecipato all’edizione 2025, riunendosi in via Madonna delle Grazie. Alla festa ha preso parte un gruppo di innovatori che ha percorso le vie del centro a ritmo di musica ed esercizi di fitness, insieme ai tradizionalisti che hanno corso i 6 chilometri, dal maniero fino al Parco Castello, passando per il Parco dei Mulini di San Vittore Olona. I vincitori sono stati: nella sezione uomini, Silvio Stella e Steven Seminati con il tempo di 21:41; nella sezione donne, Cristina Brembilla dell’Atletica Nervianese con il tempo di 25:49. Prima tra i bambini è stata Rebecca, con il tempo di 52:00.

Silvia Mocchetti, vice gran priore per la contrada di Sant’Ambrogio, ha commentato: “La gente che ha partecipato si è divertita e, all’arrivo, ha gustato l’ottimo risotto. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, ma potrebbero esserci delle sorprese anche prima”. Quali saranno queste sorprese? Non resta che fare un salto in contrada e scoprire cosa bolle in pentola per il 2026 nel maniero.