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Oltre 200 studenti di prima media delle scuole di Magenta hanno partecipato al Teatro Lirico alla celebrazione della Giornata nazionale degli alberi.

La Giornata nazionale degli alberi al Teatro Lirico

L’iniziativa si è svolta ieri, giovedì 19 novembre, a partire dalle 10. L’ha promossa l’assessorato all’Ambiente e Territorio guidato dal vicesindaco Simone Gelli, che ha portato i saluti dell’Amministrazione. Hanno aderito gli alunni della scuola secondaria di primo grado Francesco Baracca, delle scuole 4 Giugno 1859 di via Boccaccio e di Pontevecchio e della scuola paritaria Madre Anna Terzaghi. I ragazzi hanno partecipato a una mattinata di approfondimento sul ruolo fondamentale che alberi e boschi svolgono per l’ambiente, la biodiversità e la qualità della vita.

Regione, Carabinieri Forestali, Ersaf e Parco del Ticino

Oltre al Comune, che ha partecipato anche con il suo Ufficio tecnico, erano presenti diverse realtà impegnate nella tutela del patrimonio naturale. Per Regione Lombardia c’era Monica Peggion, dirigente della Direzione generale Territorio e Sistemi verdi. Per i Carabinieri Forestali era presente il comandante regionale, il generale Benito Castiglia. Ersaf era rappresentato da Luca Grimaldi, direttore del Dipartimento Foreste e Montagne, e il Parco lombardo della Valle del Ticino dal direttore Claudio De Paola.

Dal teatro al Parco di Casa Giacobbe

Il programma comprendeva l’incontro con i Carabinieri Forestali, momenti educativi, la proiezione di video e immagini e infine le attività all’aperto nel Parco di Casa Giacobbe. Uno dei momenti più significativi è stata la commemorazione all’Albero di Falcone. Subito dopo le scuole partecipanti hanno ricevuto delle piante, simbolo concreto dell’impegno per la tutela dell’ambiente e per la diffusione di una cultura della sostenibilità.

Le parole del vicesindaco Gelli

Il vicesindaco Gelli ha dichiarato:

«Investire nell’educazione ambientale significa investire nel futuro della nostra comunità. Vedere così tanti ragazzi partecipare con interesse a questa giornata è il segnale che la sensibilizzazione sui temi della tutela del verde, della biodiversità e del rispetto dell’ambiente deve partire proprio dalle nuove generazioni».