Oltre 200 bambini allo stand allestito da Fiab alla Fiera

Nel week end appena terminato la 542esima Fiera Agricola di Abbiategrasso ha monopolizzato gli eventi in città. Tra gli appuntamenti che hanno riscosso un notevole successo il percorso proposto da Fiab AbbiateInbici allestito nell’area esterna della Fiera .

“Grande successo per le nostre proposte in occasione della fiera agricola di ottobre – si legge in una nota dell’associazione – Tra sabato e domenica più di 200 bambini si sono divertiti a pedalare sul percorso ad ostacoli allestito nel nostro stand all’interno della fiera; tra questi in particolare una dozzina di giovanissimi ciclisti , il più vecchio deve ancora compiere due anni, che hanno corso spingendo a gran velocità la draisina senza pedali. Molto apprezzati anche i giochi senza bicicletta, in cui si sono impegnati molti ragazzi (e numerosi adulti) in attesa del loro turno per la gimkana”.

Ha ottenuto un buon riscontro anche la cargobike:

“Una quarantina di genitori ha provato a guidare la cargobike trasportando i bambini nel cestone, per tutti un’impressione molto positiva della versatilità del mezzo. Tante persone hanno osservato che loro si muoverebbero volentieri in bici in città ma non lo fanno per paura, perché non si sentono sicuri nel caos del traffico. L’ormai tradizionale “parcheggio custodito bici”, per i visitatori dell’esposizione, ha ospitato circa 300 biciclette – conclude la nota – Per tutto questo ringraziamo i nostri volontari che con il loro impegno hanno reso possibile l’evento”