Oltre 1 milione di euro per l’Abbazia

Più di un milione di euro per i tanto attesi lavori di restauro dell’Abbazia di Morimondo, finanziati con il Pnrr.

Progetti ambiziosi

I dati e l’ammontare delle cifre sono pubblicati in uno dei più importanti documenti che spettano all’Amministrazione comunale, cioè il Dup. Il Documento unico di programmazione, che contiene anche i lavori pubblici strategici previsti da qui al 2026, mette in conto anche gli interventi sul simbolo di Morimondo che saranno possibili grazie a fondi arrivati dal Pnrr. Come ha spiegato il sindaco Marco Marelli:

«la voce più importante è il finanziamento che abbiamo ottenuto da parte del Pnrr di un milione e 152mila euro per interventi sull'abbazia di cui siamo diventati proprietari in passato».

In epoca napoleonica, con la soppressione degli ordini religiosi, la chiesa abbaziale e alcuni edifici annessi passarono allo Stato, mentre la parte del monastero finì nelle mani di un privato cittadino. E così è stato fino al 1980, quando il Comune ha acquistato proprio l’area del monastero. Nel novembre 2021 poi ha ricevuto l’immobile dal Demanio.

Panche riscaldate elettricamente