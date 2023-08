Historica: tutto pronto per la decima edizione

La tradizionale manifestazione organizzata dal Rotary Club Morimondo Abbazia, che vede gli appassionati di auto storiche riunirsi per sfilare a scopo benefico, quest’anno si svolge domenica 10 settembre 2023.

Al Villaggio operaio di Crespi D’Adda

Va a toccare uno dei gioielli Unesco della Lombardia la decima edizione di Rotary Historica Memorial Ambrogio Locatelli. La tradizionale manifestazione organizzata dal Rotary Club Morimondo Abbazia, che vede gli appassionati di auto storiche riunirsi per sfilare a scopo benefico, quest’anno si svolge domenica 10 settembre, con partenza da Morimondo e arrivo al Villaggio operaio di Crespi D’Adda, un meraviglioso esempio di Archeologia Industriale in Italia, la cui storia è legata a quella del Cotonificio Crespi e che dal 1995 sito UNESCO.

A favore dell’ istituto Golgi-Cenci di Bià

Il ricavato dell’evento è destinato all’Istituto Golgi-Cenci di Abbiategrasso, il noto centro di ricerca per l’invecchiamento cerebrale e le patologie correlate che, tra l’altro, vanta una Banca del Cervello, tra i pochissimi in Europa. La manifestazione è come di consueto organizzata dal Morimondo Abbazia in collaborazione con Classic Club Italia Official e col contributo anche del RotarAct Club Morimondo Abbazia. Il percorso si snoda attraverso i piccoli borghi che costellano il tragitto ricompreso tra Morimondo, da cui parte l’autoraduno, fino appunto al Villaggio Crespi D’Adda. La manifestazione dall’anno scorso è anche Memorial Ambrogio Locatelli, in ricordo del più insigne tra i soci fondatori del Rotary Club Morimondo Abbazia, di cui è stato per due volte presidente e per la cui attività si fortemente prodigato fino alla sua scomparsa nel marzo del 2020.