Olimpiadi invernali, un baby pit stop in biblioteca

«Regione Lombardia e Comitato Olimpiadi hanno scelto Mesero per il baby pit stop per le neomamme. Il punto sarà allestito in biblioteca, a fianco del Santuario della famiglia Santa Gianna per tutto il periodo delle Olimpiadi». A darne notizia è il sindaco Davide Garavaglia.

Uno spazio per mamme e bimbi

«Siamo stati selezionati dal Comune di Milano per ospitare uno spazio dedicato alle mamme e ai loro bambini piccoli all’interno del contesto delle Olimpiadi invernali Milano Cortina – interviene l’assessore al Sociale, al Welfare e alla Famiglia Veronica Molla, che si è occupata della pratica – Questo baby pit stop verrà allestito nel fine settimana all’interno della biblioteca comunale, sita in piazza Europa, proprio accanto al Santuario della famiglia dedicato a Santa Gianna Beretta Molla».

La città di Santa Gianna

Lo spazio permetterà «alle mamme di avere a disposizione un luogo discreto e accogliente per allattare e intrattenere i bambini più piccoli – spiega l’assessore Molla – Siamo la città di Santa Gianna e siamo onorati di poter ospitare uno spazio che sarà utile alle famiglie con bambini che vorranno visitare la nostra città e conoscerne i luoghi più importanti e significativi», conclude.