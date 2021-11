Lainate

Il giovane di Lainate aveva 25 anni.

Oggi l'ultimo saluto a Davide, morto in un incidente in montagna nel lecchese.

Oggi l'ultimo saluto a Davide, morto in un incidente in montagna

Oggi l’ultimo saluto a Davide Giovanni Peloso, 25 enne tragicamente scomparso per un incidente avvenuto sabato mattina nelle montagne lecchesi.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, martedì 9 novembre, alle 15.30 nella chiesa San Vittore di Lainate.

La tragedia

Il dramma si è consumato ieri mattina, sabato 6 novembre, intorno alle 11.30 sulla Grigna meridionale, nel territorio di Mandello sul Lario. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'intera giornate di ieri dal Soccorso alpino, Peloso, nato a Rho il 27 gennaio 1996 e residente a Lainate, di professione operaio, stava effettuando una escursione in solitaria sulla direttissima della Grigna meridionale, nel Lecchese. All'improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato, precipitando per circa 20 metri nel sottostante Canale dei Piccioni. A dare l'allarme sono stati altri escursionisti e sul posto è arrivato l'elisoccorso, oltre al personale del Soccorso alpino (del caso sono stati avvisati anche i Carabinieri del Comando di Lecco). Quando i soccorritori sono giunti sul posto il 25enne era ancora vivo, anche se in condizioni gravissime. Caricato sull'elisoccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dove, però, è deceduto intorno alle 13.30 a causa dei traumi e delle lesioni degli organi interni subiti a seguito della caduta.