Precipita nel Lecchese, muore alpinista di 25 anni

Precipita in Grignetta e perde la vita. Non ce l'ha fatta il giovane alpinista caduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 novembre 2021 in Grigna meridionale, nella provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30 e il giovane, residente nel Milanese è stato recuperato e trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dove però, purtroppo si è spento.

Alpinista grave in Grignetta

Il drammatico incidente, trasformatosi poi in tragedia è accaduto lungo la via direttissima della Grignetta, nei pressi del Caminetto Pagani. Stando alla ricostruzione dei fatti un alpinista di 25 anni, classe 1996, sarebbe incappato in una caduta accidentale rimediando un trauma cranico e una lesione a un braccio.

Le sue condizioni sono sono apparse subito immediatamente gravi. Sul posto, per prestargli soccorso, si sono mobilitati gli uomini del Soccorso Alpino e la centrale operativa di Areu ha fatto alzare in volo con il codice rosso di massima gravità anche l'elicottero decollato da Como.

Il giovane è stato stabilizzato prima di essere trasportato all'ospedale di Lecco in condizioni critiche. Nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarlo il suo cuore ha cessato di battere in ospedale.