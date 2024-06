Oggi i funerali di Sara

Si celebra oggi pomeriggio, venerdì 21 giugno, la cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto a Sara Capani.

In chiesa a Seguro

Amici e parenti si ritroveranno alle 16 alla chiesa nuova di Seguro, a Settimo Milanese, per l'ultimo saluto alla 30enne, morta nella serata di lunedì 10 giugno in via Novara a Milano, a causa dell’incidente stradale in scooter in cui è spirato anche l’amico, Samuele Lunardi, mentre tornavano da una serata a Milano.

I funerali

I funerali sono in programma alle ore 16 di oggi, nella chiesa parrocchiale San Giorgio di Seguro, la chiesa nuova. Sara Capani, cresciuta a San Pietro all’Olmo dove aveva frequentato le scuole dell’obbligo, viveva ora a Villaggio Cavour. La piangono tanti amici e parenti, che in questi giorni si sono stretti al fianco dei genitori Mimmo e Grazia e della sorella Katia.