Nuovo parroco per Settimo Milanese

Oltre al Sindaco, cambia anche il Parroco a Settimo Milanese.

Nuovo parroco

L’arcivescovo Mario Delpini è stato a Settimo per celebrare il trentesimo anniversario della «dedicazione» della Chiesa di San Giovanni ha annunciato il nome del sacerdote che, dall’1 settembre, sarà parroco della Comunità pastorale di Settimo Milanese. Si tratta di don Carlo Luoni , attuale parroco a Sant’Elena a Milano dal 2011 dopo aver gestito la pastorale giovanile di Lecco.

Il saluto al don

Prenderà il posto di don Paolo Torti, il parroco di Settimo Milanese dal 2014.

Per don Paolo sono giorni molto particolari, perché domenica 16 giugno si festeggerà il suo cinquantesimo anniversario dall’ordinazione sacerdotale, traguardo che però segna anche la conclusione del suo ministero da parroco.

La missione

Don Paolo, raggiunto telefonicamente mentre si prepara alla giornata di domenica (con Messa alle 11 e 30 a San Giovanni) non nasconde «i doppi sentimenti» che crescono con l’avvicinarsi della data, da un lato di gioia per l’importante anniversario, dall’altro di malinconia per la conclusione della missione a Settimo.

«Sono stati anni intensi quelli vissuti a Settimo, anche molto faticosi - racconta il don -. Il Covid e la pandemia ha segnato profondamente tutto il lavoro pastorale. La missione a cui il sacerdote è chiamato è quella di “costruire rapporti”, e il Covid ha bloccato e mortificato questo missione. Il post Covid ha però dato modo di scoprire le persone che hanno mantenuto l’affezione alla parola del Signore e alla via della chiesa anche nelle difficoltà».

Il mandato di don Paolo a Settimo si concluderà ufficialmente il 30 agosto. A settembre ci sarà il passaggio di consegne ufficiali. Per don Paolo, il prossimo incarico sarà in una parrocchia di Milano (non ancora definita) con il ruolo di sacerdote residente con incarichi pastorali.