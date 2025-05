Odori nauseabondi tra i loculi, a maggio i lavori per eliminarli

Dopo i recenti episodi di odore nauseabondo tra i loculi, partiranno prossimamente i lavori di riqualificazione di ampie parti del cimitero di Arese.

Il sindaco Luca Nuvoli: "I lavori interesseranno tutta l'area"

Lo scorso ottobre, un odore nauseabondo aveva colpito il lotto 3 del cimitero, probabilmente causato dal malfunzionamento delle valvole di sfiato delle bare o dall'uso di materiali scadenti. Erano di conseguenza stati effettuati sopralluoghi dai tecnici comunali e della ditta di manutenzione per individuare i loculi coinvolti e aveva promesso un intervento rapido per risolvere la situazione. Il Sindaco Luca Nuvoli ha spiegato la qualità e l’estensione dei lavori che interesseranno l’area.

La data di inizio dei lavori è prevista per la metà di maggio

«La data di inizio dei lavori è prevista per la metà di maggio. Il cantiere avrà una durata complessiva stimata, secondo il cronoprogramma, di 150 giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse che possano impedire l’esecuzione di specifici interventi e rendere necessarie eventuali sospensioni. Gli interventi interesseranno in generale il rifacimento delle coperture dei porticati, mediante l’installazione di nuove impermeabilizzazioni e lattonerie, il ripristino degli intonaci ammalorati sulle pareti, il rifacimento delle tinteggiature, la sistemazione dei parapetti in ferro e il rifacimento delle vetrate in U-GLASS. Tali opere sono previste su tutti i porticati del complesso cimiteriale, ovvero Nord, Sud, Est e Ovest, e comprenderanno anche le pareti esterne del cimitero».

Saranno sistemati anche gli avvallamenti della pavimentazione

Per quanto riguarda la zona denominata “Anfiteatro”, si procederà alla sistemazione delle aree in cui sono presenti avvallamenti della pavimentazione. Si precisa che i lavori non interesseranno la zona dei colombari e ossari identificati come Blocchi 1, 2, 3 e 4, né la Cappella. Durante l’intero periodo di esecuzione degli interventi, saranno installati ponteggi o utilizzati trabattelli e verranno predisposte le necessarie misure di sicurezza nelle aree interessate. I lavori saranno organizzati per fasi alterne, pertanto, in linea generale, non è prevista la chiusura del cimitero.

Il cantiere sarà posizionato nel posteggio situato a ovest del cimitero