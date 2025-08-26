Avviso

Occhio alla truffa del volantino

“Non fate entrare nessuno in casa se non conosciuti o compiutamente identificati”

Occhio alla truffa del volantino
Gaggiano
Pubblicato:

Avviso ai cittadini del territorio. La Polizia Locale dell’Unione i Fontanili, ha postato una foto e alcune informazioni su un cartello apparso in alcuni palazzi del territorio da loro monitorato ( Comuni di Besate, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate e Vermezzo con Zelo ) per avvisare la popolazione che si tratta di una presunta truffa.

Come evitare spiacevoli inconvenienti

Ecco cosa fare in questi casi:

“In alcuni condomini del nostro territorio sono comparsi dei volantini, intestati al Ministero dell'Interno (come da foto), recanti informazioni prive di qualsiasi fondamento. Si presume possa trattarsi di atti preparatori per compiere furti o truffe. Invitiamo tutti i cittadini, nel caso si presentassero presso il loro domicilio persone che si qualificano come appartenenti alle Forze dell'Ordine, di non fare entrare nessuno in casa se non conosciuti o compiutamente identificati: gli appartenenti a Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale devono avere con se il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Corpo di appartenenza - si legge nella nota diramata dall’Unione i Fontanili - Non fidatevi di una semplice giacca o camicia somigliante ad uniformi. Anzi. Informate chi cerca di entrare che chiamerete il loro Comando per avere conferma. Basterà questo a far allontanare eventuali malfattori. Raccomandiamo a tutti, in questi casi, di telefonare immediatamente al 112 o alla Polizia Locale (02.908.18.18) che provvederà a inviare prontamente una pattuglia”

gaggiano-fotovolantino-truffa

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151