Occhio alla truffa del volantino

Avviso

“Non fate entrare nessuno in casa se non conosciuti o compiutamente identificati”

Avviso ai cittadini del territorio. La Polizia Locale dell’Unione i Fontanili, ha postato una foto e alcune informazioni su un cartello apparso in alcuni palazzi del territorio da loro monitorato ( Comuni di Besate, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate e Vermezzo con Zelo ) per avvisare la popolazione che si tratta di una presunta truffa.

Come evitare spiacevoli inconvenienti

Ecco cosa fare in questi casi: