"O spacchi o stai a casa": il torneo dei giovani di Settimo

«O spacchi o stai a casa», è questo lo slogan del torneo di calcio a 7 «The Cinghio» in corso questa settimana al centro sportivo di Vighignolo con la partecipazione di ben sedici squadre composte da giovani di Settimo Milanese fra le annate 2005 e 2011.

Un’iniziativa nata dal campetto in cemento in centro, dove un genitore ha deciso di coinvolgere i ragazzi.

Il torneo iniziato tre anni fa ha riscosso sempre più successo, e quest’anno è sbarcato al centro sportivo di Vighignolo.

«Quest’anno ho pensato di andare davanti alle scuole della zona coinvolgendo sempre più ragazzi nell’idea di creare un qualcosa che desse a loro la possibilità di vivere dopo un anno di scuola e attività sportive un periodo di divertimento allo stato puro. Mi è venuta l’idea di far creare dei loghi ad ogni squadra per dare spazio alla loro creatività, creando qualcosa che li possa rappresentare nell’idea di squadra. Inoltre per rendere sempre più importante la partecipazione dei ragazzi, veri protagonisti di questa iniziativa, ho creato una zona interviste in cui faccio loro qualche domanda per farli sorridere e divertire (soprattutto dopo una sconfitta). Il The Cinghio è aggregazione, divertimento e sana competizione».