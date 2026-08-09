Nuovo Tigros, iniziati i lavori sulla viabilità

Iniziati i lavori viabilistici inseriti nel piano di riqualificazione dell’area ex Signal Lux di via Milano, dove sorgerà un supermercato Tigros.

Lavori a Cornaredo

I lavori iniziati mercoledì porteranno alla realizzazione della nuova rotatoria tra via Milano e via Monzoro, del nuovo collegamento viario tra le due arterie e del nuovo parcheggio pubblico.

«Dopo l’avvio degli interventi di demolizione della palazzina uffici e dei capannoni dell’ex Signal Lux, entra ora in una nuova fase uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana in corso sul territorio comunale – spiega l’amministrazione comunale -. Le opere stradali rappresentano infatti un passaggio fondamentale per garantire la corretta connessione dei nuovi insediamenti con la rete viaria cittadina e per migliorare nel complesso la sicurezza e la funzionalità della circolazione nell’area.

Nuovo supermercato

«Con l’avvio di questi lavori compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di trasformazione e recupero di un’area che per anni è rimasta inutilizzata e degradata», dichiara il Sindaco Corrado D’Urbano. «Le nuove infrastrutture viabilistiche consentiranno di migliorare l’accessibilità della zona, aumentare la sicurezza stradale e dotare il quartiere di nuove aree di sosta pubblica al servizio dei cittadini e delle attività presenti oltre ad una nuova area a verde e a un nuovo parco giochi per i bambini».

La scelta di avviare il cantiere nel mese di agosto è stata condivisa per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità di via Milano , una delle principali direttrici di accesso e attraversamento del territorio comunale. Durante il periodo estivo, infatti, la riduzione fisiologica dei flussi di traffico consentirà di limitare l’impatto delle lavorazioni sulla circolazione.

Le modifiche alla viabilità

Le modifiche temporanee alla viabilità prevedonola chiusura al traffico della strada laterale di via Milano all’altezza dell’intersezione con via Merendi, con accesso consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e ai clienti delle attività interessate;la chiusura al traffico della strada laterale di via Milano in corrispondenza dell’intersezione con via Monzoro, con limitate eccezioni per gli utenti autorizzati; l’apertura di un nuovo collegamento viario in prossimità della rotatoria di via Monzoro per consentire l’accesso a via Milano in direzione Milano; il restringimento della carreggiata di via Milano nel tratto compreso tra via Monzoro e via Merendi in direzione Milano; la soppressione temporanea della fermata del trasporto pubblico situata in via Milano, in direzione Milano, in attesa dell’attivazione della fermata sostitutiva temporanea.