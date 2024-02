Nuovo sito web per il Comune di Gaggiano

Abbiamo osservato in questi anni la crescente tendenza della burocrazia alla digitalizzazione dei servizi al cittadino, caldeggiata dalle autorità ma temuta in qualche misura dagli utenti (soprattutto da quelli più anziani, estranei alla rivoluzione digitale).

Eppure questo trend è portatore di numerosi vantaggi potenziali: offre una comodità senza precedenti, permettendo ai cittadini di accedere ai servizi sempre e ovunque, senza la necessità di visite fisiche. Consente di risparmiare tempo automatizzando i processi e di risparmiare a livello di spese amministrative. Senza parlare poi dell'accessibilità, in particolare per le persone con disabilità.

Il Comune di Gaggiano ha scelto di dare una chance al virtuale, mettendo in cantiere un nuovo sito comunale e una nuova app, grazie ai fondi ricevuti tramite Pnrr (Il Piano nazionale di ripresa e resilienza) .

L'assessore con delega alla comunicazione Marzia Zucca approfondisce così la questione:

«Grazie al finanziamento autorizzato con fondi Pnrr, il Comune di Gaggiano ha provveduto al conferimento dell'incarico ad una ditta specializzata per la creazione del nuovo sito istituzionale dell'ente secondo le indicazioni fornite dall’Agid (Agenzia per l'Italia digitale). Il sito comprende nuove funzionalità e servizi che andranno a sostituire le vecchie. Le funzioni sono state incrementate sempre secondo le indicazioni della predetta Agid. Al momento il sito è ancora in fase di ampliamento quanto a contenuti e modelli. E' possibile scaricare tramite i vari store di ios o android l'applicazione "Municipium" (basta inserire la chiave comune di Gaggiano nella barra di ricerca) che sostituisce la vecchia applicazione "La mia città", non più utilizzabile. Su questa app sarà possibile consultare le ultime notizie del sito, inoltrare segnalazioni, accedere (a breve), ai vari servizi mediante autenticazione Spid. Utilizzando l'App Municipium i cittadini potranno inoltre prestare consenso a ricevere direttamente le notifiche di avvisi o eventi. Tali notifiche potranno essere ricevute anche via mail iscrivendosi alla newsletter. Dal portale è già possibile, previa autenticazione mediante Spid, inserire qualsiasi pratica (come ad esempio l’ iscrizione a scuola, l’accesso agli atti, richiesta residenza, pratiche edilizie ect. ect.) e consultarne lo stato di lavorazione presso gli uffici preposti cui il sistema affida automaticamente».