Nuovo prevosto nella comunità pastorale San Carlo Borromeo

Novità in arrivo per i fedeli di Abbiategrasso. Dopo l’estate, a settembre, arriverà il nuovo prevosto, è don Angelo Puricelli, attuale parroco di Concorezzo.

Don Puricelli, 60 anni, dopo 10 anni trascorsi a Concorezzo, dove è arrivato nel 2015, proseguirà il suo ministero sacerdotale ad Abbiategrasso nella comunità pastorale San Carlo Borromeo come prevosto, prenderà il posto di monsignor Innocente Binda, classe 1950 tra qualche settimana compirà 75 anni, ad Abbiategrasso dal 2014.

Chi è don Angelo Puricelli

Don Angelo, 60 anni, nato a Malnate, in provincia di Varese, nel 1964, venne ordinato sacerdote nel 1990 all’età di 26 anni. L’ormai ex parroco è laureato in Teologia, professore di Religione e ha guidato, come rettore, il collegio arcivescovile «Volta» di Lecco dal 2008 al 2015, all’interno del quale ha lasciato un'impronta indelebile, contribuendo a dare ulteriore slancio all'impegno educativo dell'istituzione che oggi presenta un'offerta formativa completa dalla scuola dell'infanzia fino ai licei Artistico e Scientifico. Dopo aver trascorso il diaconato a Milano, il neo parroco ricevette l'incarico a Venegono, dove seguì la pastorale giovanile fino al 1998, anno in cui accettò il trasferimento a Melzo e dove vi rimase fino al 2008, anno in cui ricevette l’incarico di rettore a Lecco.