Nuovo ponte radio per la Polizia Locale

Legnano si è dotata di un nuovo ponte radio per soddisfare al meglio le esigenze del Comando di Polizia Locale.

Ponte radio per le ricetrasmittenti della Polizia Locale di Legnano

L’apparecchiatura elettronica-digitale permette alla centrale di corso Magenta di comunicare con le radio in dotazione al personale in un raggio di diversi chilometri.

L’acquisto dell’impianto (costato 38.674 euro) è stato finanziato al 50% con le risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia. Queste risorse sono state ottenute da Palazzo Malinverni partecipando al bando regionale l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma singola associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale - anno 2023.

I Comuni che hanno beneficiato del finanziamento della Regione

Sono 47 i progetti presentati dai Comuni della Provincia di Milano che hanno beneficiato del finanziamento della Regione (che in totale ha stanziato 2,8 milioni, 670mila dei quali sono andati a città e paesi del Milanese). Nell'Altomilanese, oltre ai 19.337 per Legnano, sono arrivati altri 70mila euro: 4.983,70 a Busto Garolfo, 4.162,03 euro a Canegrate, 7.639,64 a Castano Primo, 20mila a Cerro Maggiore, 10.500 a Cuggiono, 1.656,15 a Magnago e 20mila a Parabiago.