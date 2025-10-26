Nuovo pannello antiviolenza fuori dal municipio di Canegrate.

1522. È questo il numero da comporre in caso di violenza perché le donne non sono sole nell’affrontare situazione di pericolo, che possono sfociare in tragedie. Il numero antiviolenza 1522 campeggia al centro del nuovo cartello installato di fronte al municipio di Canegrate, in via Manzoni, realizzato grazie al contributo di un operatore privato. Il Comune di Canegrate si dimostrata ancora una volta sensibile alla tematica della violenza di genere aderendo a questa iniziativa che ha anche un’azione culturale di prevenzione.

L’appello del Comune

“Il nostro Comune, sensibile alla tematica della violenza di genere, ha aderito a questa iniziativa: un supporto alle donne vittime di violenza ma anche un’azione culturale di prevenzione – spiegano dall’Amministrazione comunale – Donne, non siete sole!”.