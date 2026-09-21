Nuovo murales col progetto «TraGuardi»

Un nuovo murales è stato realizzato a Sedriano dai ragazzi che hanno partecipato al Laboratorio di Street art, un percorso gratuito iniziato lo scorso maggio rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.

Il progetto

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Politiche giovanili del Comune di Sedriano guidato da Valentina Ceccarelli, è finanziata con fondi di Regione Lombardia (attraverso il bando «Sprint!») e fa parte del progetto «TraGuardi», realizzato in favore di percorsi di crescita di minori. L’organizzazione dei lavori è a cura di Cooperativa sociale Il Melograno e la direzione artistica è di Christian Sonda.

Presto la presentazione dell’opera

«Complimenti ai nostri ragazzi per il nuovo murales che abbellisce il nostro paese, facendo mostra di sé – commenta il sindaco Marco Re – Da un muro pieno di scritte si è passati a un’immagine che accompagna i nostri bimbi alle due scuole vicine, sulle ali di splendidi pavoni variopinti. Ma non vogliamo rovinare fino in fondo la sorpresa: presto sarà organizzata la presentazione completa dell’opera con l’illustrazione del suo significato da parte dei suoi giovanissimi autori».

Già lo scorso 27 giugno, in occasione della «Notte di Note 4», erano stati presentati e inaugurati i primi lavori realizzati durante il corso.