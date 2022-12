Nuovo murale sui muri di Cornaredo

Si arricchisce di una nuova opera la collezione a cielo aperto di murales nel Comune di Cornaredo.

Murale

Questa volta ci troviamo lungo viale della Repubblica e un muro anonimo ha preso forma e vita attraverso l’espressione artistica di Paolo Bordino, in arte Pao. Un artista poliedrico (classe ‘77) che, formatosi in teatro con la compagnia di Dario Fo e Franca Rame, studia e lavora poi presso i laboratori del Teatro alla Scala di Milano, come fonico, tecnico di palcoscenico e macchinista. Dal 2000 si cimenta con successo nel campo della street art e diventa famoso, tra l’altro, per i suo pinguini, delfini e margherite, dipinti sui paracarri, sui dissuasori della sosta e sui pali della luce. Ha esposto anche alla Triennale di Milano. Nella sua prima personale del 2010, presenta dipinti su tela, sculture, installazioni e opere su vetroresina.

L'arte di Pao

L’assessore al Bilancio e alla Partecipazione Mary Vono presenta così l’opera: «Tutto è in sintonia con l’ambiente circostante e con esso si fonde portando armonia, vivacità e gioia. Tante le persone che si sono fermate in questi freddi giorni di fine autunno ad ammirare Pao in azione e a commentare e chiedere dettagli su colori, stili, soggetti e materiali utilizzati. Un altro tassello, insomma, di bellezza e di nuova concezione di arredo urbano che compone il puzzle che da qualche anno si va via via formando sul nostro territorio. E presto sarà l’occasione per un altro capolavoro che vedrà la luce».