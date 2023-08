Nuovo mezzo per la Locale di Cornaredo

E’ stato consegnato questa settimana il nuovo veicolo in dotazione alla Polizia Locale di Cornaredo.

Polizia locale

Si tratta di una Dacia Duster Expression 4X2 TCe 100 GPL ECO-G, acquistata grazie all’ottenimento del contributo di Regione Lombardia per la sostituzione dei mezzi inquinanti con altri più ecologici pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto. Si tratta di un veicolo ibrido con alimentazione a benzina e gpl che, oltre a garantire una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuisce a ridurre sensibilmente le spese per il carburante, visto il costo alla pompa del gpl. Un nuovo mezzo, inoltre, garantisce affidabilità in termini di esercizio e taglio delle spese di manutenzione straordinarie. Il nuovo mezzo sostituirà uno degli ultimi veicoli “vecchi” della Polizia Locale, considerando che ormai sono 4 anni che la Polizia Locale partecipa ai bandi regionali ed ottiene i finanziamenti per la sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Nuovo mezzo ibrido

L’autopattuglia è dotata di tutto quanto previsto dalla normativa regionale in tema di allestimenti dei veicoli operativi: livrea grafica realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza; dispositivi di illuminazione passiva degli ingombri con l’applicazione di specifiche bande adesive bianco/rosso ad alta rifrangenza nelle battute interne del portellone e portiere per aumentare la visibilità passiva del veicolo in condizioni di scarsa visibilità; sirena bitonale elettronica posta sul tettuccio per garantire una maggiore diffusione del suono della sirena in situazioni di emergenza; modulo barra integrato di nuova generazione a basso profilo rivestita con lenti in policarbonato ad alta resistenza agli agenti atmosferici completa di corone led blu ad alta luminosità con funzione di lampeggiatori e luci di crociera con visibilità 360°; faro brandeggiante di ricerca servo assistito elettronicamente di forma aerodinamica a luce led bianca.