Nuovo massiccio intervento di riasfaltatura in città

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina. L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso informa che, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria della rete viaria avviato durante il periodo estivo, dal 28 settembre 2026 , salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche o a esigenze tecniche, prenderanno il via ulteriori interventi di riasfaltatura in diverse zone della città.

Maggiore sicurezza sulle strade

Tutti lavori che hanno l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade. I lavori interesseranno diverse aree della città: parcheggio di via Colombo, all’incrocio con via Cocini; vicolo Ticino; via Ticino, nel tratto compreso tra viale Papa Giovanni XXIII e via Stignani; via Cigna; via M. Marino; via Dante Alighieri, in corrispondenza del ponte sul Naviglio;

viale Sforza, nel tratto compreso tra via Donatori di Sangue e via Goldoni; via Arrigoni; via Calderara; rotatoria di via Dante all’intersezione con via Carducci e infine rotatoria di via Stignani all’intersezione con via Pellico.

L’intervento, che rappresenta un ulteriore lotto del più ampio piano di riqualificazione delle pavimentazioni stradali cittadine, avrà una durata stimata di circa 60 giorni.

Durante l’esecuzione delle opere non sono previste interruzioni della circolazione stradale, sebbene possano verificarsi temporanei rallentamenti o modifiche alla viabilità nelle aree interessate dai cantieri. Per limitare il più possibile i disagi e ridurre l’impatto sul traffico veicolare, la ditta incaricata dei lavori sta inoltre valutando la possibilità di effettuare alcune lavorazioni nelle ore notturne.