TERMINATI I CANTIERI
Nuovo manto stradale tra Nerviano e Parabiago
Gli ultimi giorni erano stati caratterizzati dallo svolgimento dei lavori e dalla conseguente chiusura di viale Europa, arteria che collega i Comuni di Nerviano a Parabiago e che ora è stata riaperta al traffico veicolare
Ha riaperto dopo i lavori viale Europa, al confine tra Nerviano e Parabiago, dove il nuovo manto stradale è diventato realtà.
Terminati i lavori in viale Europa
Dopo alcuni giorni che si erano caratterizzati per lo svolgimento dei lavori e la conseguente chiusura temporanea, viale Europa, arteria che collega i Comuni di Nerviano a Parabiago è stata nuovamente riaperta al traffico veicolare.
Il commento di Scalvini
"La strada è stata rinnovata con asfalto nuovo: un investimento importante per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità cittadina. Questo intervento rientra nel piano asfaltature 2025, che porterà al rifacimento di molte strade parabiaghesi", ha commentato il consigliere comunale di maggioranza Diego Scalvini in merito alla conclusione dei cantieri.